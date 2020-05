Presidente Moreno pide a los alcaldes del Ecuador que reactiven la economía

El presidente de la República, Lenín Moreno, se dirigió a la nación este 7 de mayo donde se refirió al endurecimiento de la lucha contra la corrupción y la llegada de nuevos recursos para la reactivación económica. Además hizo un extenso pedido a los 221 alcaldes del país que abran la economía para retomar las actividades en medio de la pandemia del COVID-19.

“Hoy tenemos que enfrentar otro gran desafío: cuidar el empleo y la productividad. Por eso hago un llamado a los 221 alcaldes del país: Abran la economía, ábranla con responsabilidad; no podemos cerrar los ojos frente a la realidad”. “Señores alcaldes; tomen decisiones. No pueden permitir que la economía funcione clandestina e informalmente. Eso es irresponsable con respecto al futuro del país”. “Debemos empezar la etapa de reactivación sin descuidar la salud, aprendamos de los países desarrollados, que lo están haciendo; no perdamos el tren de la historia”, dijo Moreno.

Señores Alcaldes, no permitan que la economía funcione clandestina e informalmente. Tenemos un gran desafío: empezar la reactivación sin descuidar ni por un segundo la salud #AEcuadorLoSacamosTodos pic.twitter.com/DuRG0UIklG — Lenín Moreno (@Lenin) May 8, 2020

Desde el pasado 4 de mayo Ecuador cambió a la etapa del distanciamiento social donde el Gobierno dispuso a los COE cantonales que determinen el semáforo epidemiológico. Los 221 municipios comenzaron esta semana con rojo.

166 notificaron que se mantendrán con esta medida hasta el 31 de mayo. Es decir, la mayoría de los municipios.

En la cadena, Moreno también se refirió a los recursos que han llegado al país desde organismos multilaterales para enfrentar la crisis sanitaria causada por el covid-19.

“Contamos con USD 640 millones del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial aprobó hoy un desembolso de USD 500 millones. Finalmente hoy llegaron otros USD 300 de la Corporación Andina de Fomento”.

Gracias a las correctas decisiones que tomamos en el manejo de la deuda, hoy el Ecuador cuenta con más de 1400 millones de dólares hasta el momento. Estos fondos serán para reactivar la economía y proteger el empleo. #JuntosEcuador pic.twitter.com/rY0Q3fC0lQ — Lenín Moreno (@Lenin) May 8, 2020

