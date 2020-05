¡Lo aceptaron! Guionista de los Simpson admite que "predijeron" el 2020

El 2020 parece sacado de una película de ciencia ficción, y eso que apenas estamos empezando el quinto mes del año (mayo). Las epidemias, guerras, posibles muertes de presidentes y ahora la llegada de avispones gigantes a Estados Unidos ya se han visto antes… En los capítulos de Los Simpson.

Hasta ahora, muchos de los seguidores de la familia amarilla han señalado que la serie tiene un pacto con el futuro para poder narrar historias que posteriormente sucede. Precisamente, uno de los guionistas afirmó que predijo los acontecimientos del año 2020.

"Ok, bien, supongo que lo hicimos", escribió este miércoles Bill Oakley (guionista) al retuitear una publicación con un fragmento del episodio 21 de la cuarta temporada titulado 'Marge in Chains' ('Marge encadenada', en español).

Durante el capítulo se observa una multitud enfurecida rodeando la oficina del experto médico de la ciudad, Hibbert. Las muchedumbre originaria de Sprinfield exigen una cura para un virus, pero a medida de su nerviosismo se volcán a un camión.

Al llegar al camión, un centenar de abejas asesinas atacan a los ciudadanos y vecinos de Homero. Un usuario de twitter mencionó “Los Simpson realmente predijeron el 2020″.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020