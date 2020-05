Treinta países no reportan ningún caso de COVID-19

Todavía existen treinta países y territorios que no han presentado ni un caso de COVID-19, pese a que el virus ha infectado a más de tres millones de personas y matado a más de 220.000.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó hasta el 30 de abril, 217 países y territorios de los 247 reconocidos por la organización han visto al menos un caso de coronavirus. De estos, 195 países han experimentado transmisión local.

Pero, cabe resaltar que porque una nación no haya reportado casos de coronavirus, no significa que el virus no esté presente en la población. Ese es el caso de Corea del Norte, pues su gobierno no ha reportado ni un solo caso pese a estar bordeado de China, Rusia y Corea del Sur, donde al principio fue el epicentro del COVID-19.

Ante el avance del virus en sus vecinos, la hermética Corea del Norte no tardó en decretar la prohibición de entrar y salir del país, suspendió el tráfico aéreo y ferroviario y actividades académicas, además llevó a una región del noreste de Rusia en un vuelo a diplomáticos y otros extranjeros, como una medida más de protección.

Países y territorios que no han reportado casos de COVID-19:

ÁFRICA:

-Territorio británico del Océano Índico

-Territorios franceses del sur

OCEANÍA:

– Sampa americana

-Isla de Navidad

-Islas Cocos (Keeling)

-Islas Cook

-Islas Heard y Mc Donald

-Kiribati

-Islas Marshall

-Micronesia

-Naruru

-Isla Niue

-Isla Norfolk

-Isla Palau

-Isla Pitcairn

-Isla Saoma

-Islas Salomón

-Isla Tokelau

-Isla Tonga

-Isla Tuvalú

-Islas ultramarinas menores

-Isla Vanuatu

Islas Wallis y Fortuna

ASIA:

-Turkmenistán

-Corea del Norte

EUROPA:

-Islas Svalvard

-Isla Jan Mayen

Otros territorios:

-Isla Santa Helena

-Isla Georgia del Sur

-Islas Sandwich del Sur

-Isla Bouvet

Nauru, Tuvalu, Pitcairn, Tokelau y Niue son de los lugares menos poblados del mundo. En Oceanía solo 8 de los 29 países y territorios han reportado casos de la enfermedad.

Turkmenistán limita por el norte con Uzbekistán y Kazajistán, países en los que hay más de 5000 casos en total. En el sur limita con Irán, que reporta unos 96 000 contagios y 6000 fallecidos y con Afganistán que tiene más de 2000 casos y supera los 60 decesos.

Fuera de Corea del Norte y de Turkmenistán, la mayoría de los lugares que siguen sin informar ni un caso del virus son naciones insulares pequeñas y difíciles de alcanzar, muchas ubicadas en el Pacífico.

