Encontraron un celular en la celda de Pablo Romero, exsecretario de la Senain

La tarde del sábado 2 de mayo del 2020, los agentes penitenciarios del Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) de El Inca, norte de Quito, informaron que encontraron un celular y dos tarjetas de memoria en la celda donde permanece Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia (Senain). Se lo llevó a una audiencia de flagrancia.

Según información preliminar, una llamada telefónica habría dado la información de que en el pabellón prioritario, donde está Romero, tendría un celular en el pasillo. Los uniformados se acercaron a confirmar el dato y fueron hasta la celda del privado de la libertad, quien les entregó el móvil y dos tarjetas SIM.

Pablo Romero fue extraditado desde España a Ecuador el 21 de febrero pasado, debido a que existía contra él un proceso vigente por el secuestro del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Bogotá, Colombia, en el año 2012. El exsecretario de la Senain en el gobierno de Rafael Correa fue llamado a juicio por plagio al igual que el expresidente.











Esta situación se suma a la ocurrida el 22 de marzo pasado en la que supuestamente se interceptó un mensaje escrito en un papel que estaba dirigido a Romero.

Este hecho lo denunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, donde mediante un mensaje en la cuenta de Twitter decía:

“Mientras el país entero está enfocado en atender la emergencia sanitaria, un "pasador" le llevaba esta nota a Pablo Romero (ex SENAIN) en la cárcel. No vamos a bajar la guardia, no vamos a permitir que siembren el caos nuevamente en un momento tan delicado. PD. No le llegó”.

