Se confirma COVID-19 en mujer fallecida en calle de Quito

Se confirmó que la mujer que falleció esta semana en una vía pública del sur de Quito, tenía coronavirus. La víctima fue identificada como Cecilia C. Tras realizarse los proceso respectivos, el Municipio compartió un video explicando los detalles de la muerte.

A través de un video en Twitter, la entidad mostró el momento en el que la hermana de la víctima recibió las cenizas de la fallecida. Carolina C. explicó que tal vez su familiar pudo salir a buscar algo de comida, porque prácticamente ella no salía de casa, y ahí pudo haberse contagiado de coronavirus.

Realmente no sabe cómo Cecilia C pudo contagiarse. Pero ella sostiene que en esa zona del sur de Quito, las personas no respetaban el cerco epidemiológico.

La irresponsabilidad de personas que rompen el cerco epidemiológico, causa más contagios y muertes por #Covid_19. Estamos luchando contra la falta de responsabilidad y disciplina ciudadana. Por favor, piensa en los demás. Si no es necesario, no salgas. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/hbqQjOvLdt — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) May 1, 2020

"La irresponsabilidad de personas que rompen el cerco epidemiológico, causa más contagios y muertes por Covid-19. Estamos luchando contra la falta de responsabilidad y disciplina ciudadana. Por favor, piensa en los demás. Si no es necesario, no salgas. #QuédateEnCasa", señaló el Municipio en su mensaje de Twitter.

Fallecimiento de la mujer

Según los familiares, la mujer había tenido síntomas relacionados con el virus. Fue en una vereda cerca de su casa donde ella falleció.

Con todas las precauciones del caso, los expertos tomaron las muestras para determinar la causa del deceso.

El cuerpo de mujer fue embalado en una funda roja y colocada en una caja para ser ingresada en el vehículo de la funeraria.

Los funcionarios utilizaron trajes de protección, con mascarillas y guantes para realizar los procedimientos y luego fueron desinfectados. Además se fumigó el lugar.

Posteriormente, en el video publicado por el Municipio, se muestra cómo fue el funeral de Cecilia.

