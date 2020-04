“El Wuhan de Sudamérica”, así fue el cruce de palabras entre Fernando del Rincón y Juan Sebastián Roldán

El secretario de la presidencia del Ecuador, Juan Sebastián Roldán, fue entrevistado en la cadena CNN por Fernando del Rincón respecto a la emergencia sanitaria que vive actualmente el país.

Al principio del programa televisivo se dejó claro, por ambas partes, que la entrevista fue solicitada por parte del Gobierno Nacional desde el 09 de abril. Roldán, en primera instancia pidió perdón a los ecuatorianos por los duros momentos que han atravesado y señaló que Lenín Moreno no ha aceptado entrevistas debido a que se encuentra ocupado atendiendo la triple crisis que vive el Ecuador: económica, social y de salud.

"Falta que le hace a muchos políticos hacerlo (ponerse en los zapatos de las otras personas), falta que le hace llorar por otro ser humano que a perdido a sus series queridos en cinco días", señaló Fernando del Rincón.

Rincón, instó a responder a Roldán si las muertes ocurridas en el país fueron por negligencia.

Sebastián Roldán dijo que él ha visitado 30 hospitales del país y frente a la pregunta de ¿qué responder a una mujer que perdió a 4 miembros de su familia por el coronavirus?, Roldán responde que “no le den lecciones de vida”.

Roldán acotó que todos los datos son públicos en el país, y que por parte del ejecutivo han actuado con transparencia. Además, señaló que el tema de las defunciones están solucionadas en el país.

"Hemos dicho claramente que nosotros presumimos que en Guayas más de 6700 personas, hasta el 15 de abril, habrían muerto por coronavirus sin poder haber hecho las pruebas".

Del Rincón , además, señaló que medios internacionales catalogan a Ecuador como el Wuhan de Sudámerica. Por su parte, Roldán hizo hincapié que la cifra de muertos no lo emitió el diario de Galicia sino el The New York Times, mas no desmintió que la cantidad de muertos sea menor.

Roldán añadió que el número de atenciones de emergencia y llamadas al 171 han reducido en un gran porcentaje. Y que a pesar de la inversión en la salud, no se pudo atender las emergencia y por esa razón hubo tantos muertos.

Finalmente, Fernando del Rincón señaló que a diario recibe una decena de ecuatorianos le piden ayuda, debido a que no existe ese apoyo por parte del Gobierno Nacional. “Lo que aquí se hace es por apoyar a seres humanos, sin diferencia de nacionalidad, indicó el periodista de CNN.

