Periodista Stefany Camacho sigue teniendo COVID-19 después de 33 días y sin síntomas

La presentadora de noticias de canal UNO, Stefany Camacho, manifestó que después de 33 días ya no tiene síntomas de COVID-19 y después de una segunda prueba esperaba la confirmación de estar totalmente curada pero le anunciaron que tendrá que hacer el confinamiento hasta el 4 de mayo, porque el virus aún sigue su cuerpo. Si no supiera que sigue contagiada podría empezar a retomar las actividades que el sistema de semáforo permita en cada lugar.

El 4 de mayo, Ecuador pasará de la etapa del confinamiento al distanciamiento social, es decir a la segunda fase de la lucha contra el COVID-19, donde el Gobierno ha decidido que las alcaldías anuncien el semáforo en el que las ciudades estarán con las restricciones.

Camacho informó que se siente bien y que después de 33 días ya no tiene los síntomas que tuvo en las primeras semanas. "Yo pongo en consideración mi caso porque 33 días después, con una segunda prueba, aún sigo dando positivo y aunque me siento bien y me estoy ejercitando, el doctor me dijo que si tengo contacto con alguien todavía puedo contagiar a otras personas", contó la presentadora de noticias a través de un video en sus redes sociales.