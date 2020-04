¡Oficial! El Pentágono publica videos de ovnis

El Pentágono publicó tres videos cortos que muestran fenómenos aéreos no identificados. Durante las grabaciones aparecen objetivos que se mueven rápidamente mientras son captados con cámaras infrarrojas.

Dos de los videos contienen reacciones de miembros del servicio que se muestran asombrados ante la rapidez con que se mueven los objetos. Una voz especula que podría ser un dron.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”.

Aquí uno de los videos

Las grabaciones fue reconocidos por la Marina y publicados de manera formal entre 2017 y marzo del 2018. En 2017, uno de los pilotos que vio uno de los objetos no identificados en 2004 le dijo a CNN que se movía de maneras que no podía explicar.

“Estos aviones, los llamaremos aviones, están mostrando características que no están actualmente en el inventario de los Estados Unidos. Ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento”, dijo Luis Elizondo, exjefe del programa clasificado.

Reacciones de pilotos

“A medida que me acercaba… aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos”, dijo David Fravor, piloto retirado de la Armada de Estados Unidos. “Esto fue extremadamente abrupto, como una pelota de ping pong que rebota en una pared. Golpeó y se fue para otro lado”.

En 2019, se recibieron 5.971 reportes de avistamientos de ovnis en Norteamérica, un incremento del 43% con respecto al 2018 cuando se reportaron 3.395 casos, reportó el Centro Nacional de Informes de Ovnis (Nuforc).

