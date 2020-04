Juan Sebastián Roldán publica audios completos de entrevista en CNN

Juan Sebastián Roldán, tras la entrevista que mantuvo en CNN, mostró los audios completos de su diálogo con Fernando Del Rincón.

"Que diferente es cuando a una entrevista no le quitan el audio al entrevistado". indicó en su cuenta de Twitter, @juanseroldan.

Entre las frases que no se escucharon, según el video, fueron:

"Sea tan amable de no decirme tonterías porque a usted no lo he insultado. Usted ha agraviado a mi país y por eso merece mi firmeza… No tiene porque levantar la voz señor Rincón. Tenga argumentos, no groserías".

Esto, mientras Fernando del Rincón le increpaba por los mails que recibe desde Ecuador y mencionaba el caso de una mujer que recibió las cenizas de un familiar que no era el suyo.

"Tenga argumentos no groserías, la grosería es para quienes no tienen la capacidad de transmitir las cosas con inteligencia. Sea tan amable de hablarme con el respeto con el que le hablo. No me grite, no tiene porque gritarme, ni a mi ni a los ecuatorianos".

Al final de la entrevista, Roldán le dice a Del Rincón:

"Respétenos usted que nos ha hecho mucho daño, falseando la verdad con cosas que no son ciertas, haciéndole juego al Chavismo, a Maduro, a Correa, qué pena señor Rincón".

MÁS NOTICIAS SOBRE ECUADOR ¡AQUÍ!

¿QUÉ ES TENDENCIA EN METRO TV?