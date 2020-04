¿Qué es la inmunidad de rebaño y qué tiene que pasar para llegar a ella?

Cuando comenzó la pandemia del coronavirus COVID-19, se habló mucho del concepto de inmunidad de rebaño o colectiva y se presentó como una posible solución para ponerle freno a la enfermedad. ¿Pero qué es y como podemos llegar a ella?

Existen 2 vías para que una sociedad esté inmunizada contra un virus: vacunar a la población o que gran parte de ella se contagie para desarrolle sus propios anticuerpos.

La inmunidad de rebaño se consigue cuando al menos un 70% de la población se ha curado de la enfermedad. Al suceder esto, la infección se propaga con mucha lentitud y dificultad, porque no hay portadores suficientes para extender el virus, dice la CNN Health.

Esta mañana el viceministro de Salud, Javier Solórzano, habló nuevamente de este término y enfatizó que llegar a la inmunidad de rebaño en corto plazo puede ser catastrófico.

"Solo cuando tengamos un número mayor de personas contagiadas vamos a llegar a lo se ha hablado tanto, la inmunidad de rebaño. Pero llegar a esa inmunidad de rebaño en un corto plazo puede ser catastrófico, por eso hemos tomado responsablemente las medidas y las seguiremos tomando. La ministra Romo lo dijo, la responsabilidad de salud como de orden público, y con el Gobierno, lograremos combatir esta pandemia".

Inmunidad de rebaño cuando no hay vacuna

Sin embargo, cuando no existe vacuna y se deja que la población se vaya infectando, esto se convierte en una estrategia arriesgada. Puede traducirse en la muerte de más personas y el colapso del sistema sanitario. Además, al no haber espacio en los centros sanitarios morirían personas con otras afecciones, ya que no podrían ser atendidas por falta de recursos, tal y como explica CNN Health.









Este es el motivo por el que casi todos los países del mundo han optado por poner en marcha las medidas de confinamiento. Se ralentiza la llegada a la inmunidad colectiva, pero se consigue que no todo el mundo enferme al mismo tiempo, evitando el colapso de los hospitales

"La pandemia no ha terminado, está comenzando. no nos descuidemos, no bajar la guardia, todos alerta y activos frente al coronavirus", agregó el ministro.

Generar anticuerpos no asegura ser inmune al coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el COVID-19 es un virus bastante desconocido, por lo que afirma que si una persona ha desarrollado anticuerpos no significa necesaria mente que sea inmune a la enfermedad. Esto contrasta definitivamente a la idea de alcanzar la inmunidad colectiva, ya que aquellos que han superado el virus podrían volver a ser infectados.

Y aunque la inmunidad sí que fuese posible, la cantidad de población que la ha desarrollado parece todavía insuficiente para llegar a la inmunidad de rebaño. “La información preliminar que nos llega en este momento sugiere que un porcentaje bastante bajo de la población ha generado anticuerpos”, explicó el doctor Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, en una rueda de prensa.

Además, poco se sabe del tipo de inmunidad que puede ofrecer el COVID-19. Ya que algunos anticuerpos protegen durante decádas, como es el caso de la tos ferina, que duran 20 años, o incluso durante toda la vida, como la varicela.

Otros coronavirus, como el SARS, generan una inmunidad de hasta 2 y 3 años en aquellos pacientes que se han recuperado. Si el COVID-19 se comporta de esta forma, llegar a la inmunidad de grupo sería más que posible con una vacuna.

