Agujero en la capa de ozono del Ártico se cerró

A finales de marzo la comunidad científica se vio sorprendida al detectarse un agujero de enormes dimensiones en la capa de ozono en el Polo Norte (Ártico). El caso no era un fenómeno aislado, con anterioridad ya se habían producido ‘miniagujeros’ en esta zona.

Lo inédito y que causó asombro era su tamaño – un millón de kilómetos cuadrados- y su duración. Su formación se debería a las condiciones atmosféricas poco habituales.

Según la comunidad científica, las temperaturas inusualmente gélidas en la estratosfera han provocado que se desplomen los niveles y e abra este agujero.

Un mes después, el agujero de ha cerrado. Señalar que la desaparición de este orificio no se debe a la reducción de la contaminación debido al confinamiento mundial, sino más bien a una ‘ola de calor’.

Según el equipo del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de la red europea Copernicus, el agujero no volverá a formarse, a pesar de que está previsto que el ‘vórtice polar’ vuelva a reforzarse en los próximos días.

”Es muy inusual que ocurra una reducción del ozono tan fuerte en el hemisferio norte, pero el vórtice polar de este año fue excepcionalmente fuerte y persistente, y las temperaturas fueron lo suficientemente bajas como para permitir la formación de nubes estratosféricas durante varios meses” apunta el científico Antje Inness.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020