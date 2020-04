Gobierno elabora hoja de ruta para el "cambio de etapa" basada en experiencias de otros países

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que el Gobierno elabora una hoja de ruta para el "cambio de etapa" (del aislamiento al distanciamiento social) la cual se basa en experiencias de otros países. El documento se dará a conocer este domingo 26 de abril. Vale recordar que desde el 4 de mayo está previsto que comience la nueva "normalidad" de los ciudadanos.



En rueda de prensa virtual, Romo dijo que el Gobierno compartirá con todos los sectores los protocolos para cada una de las tareas e instrucciones para la preparación de la próxima semana.

"Se elaborará un documento integral que será una hoja de ruta para el cambio de etapa, que se basa en lo que se ha hecho en otros países. En las próximas horas, lo más probable, es que esté el día de mañana (26 de abril)", señaló la ministra. El documento será discutido en el COE Nacional.

Romo fue consultada cómo se realizará el "cambio de etapa" y evitar una nueva ola de contagios de coronavirus. A lo que ella respondió que: "un escenario donde no exista riesgo de contagio no existe. El mundo está buscando un tratamiento específico. No hay cura, ni aquí ni en ningún lugar del mundo (…) lo que haremos es disminuir el riesgo y para ello hay que adquirir nuevos hábitos y prácticas como el uso de mascarilla, evitar aglomeraciones y eventos masivos".

También destacó que este cambio de etapa contempla una organización en cada institución, quienes deberán implementar turnos de trabajo y mantener al personal que se pueda con el trabajo desde casa. "Tenemos una semana para prepararnos a las distintas realidades de trabajo", agregó.

