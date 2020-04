Lenín Moreno dice que el 4 de mayo "no volvemos a la normalidad"

El presidente Lenín Moreno dijo este sábado que "el 4 de mayo no volvemos a la normalidad". Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Esto un día después que la ministra de Gobierno, María Paula Romo asegurara que el próximo 4 de mayo se pasará del confinamiento general al "distanciamiento", para retomar ciertas actividades laborales.

"La emergencia no ha terminado. ¡No te equivoques! El 4 de mayo NO volvemos a la normalidad. Hay una disminución importante en la atención de emergencias en hospitales. Son buenas noticias, pero no podemos bajar la guardia. ¡Un pequeño rebrote y volvemos a cero!", escribió el Jefe de Estado en Twitter.

Más temprano, Romo aseveró que el COE Nacional evaluará el pedido del alcalde de Quito, Jorge Yunda, para que se mantenga en la capital la cuarentena durante todo mayo.

La Ministra explicó que se analizará la solicitud, pero que la posibilidad de aceptarla dependerá de una evaluación científica que se hará en cada jurisdicción del país, para permitir o restringir la vuelta ordenada y coordinada a las actividades laborales.

"Hemos hablado con el alcalde" Yunda de su preocupación sanitaria, aseguró Romo en una conferencia de prensa virtual efectuada este sábado, pero señaló que esa petición será evaluada conforme a los estudios médicos y científicos.

