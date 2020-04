Corea del Norte: ubican tren privado de Kim Jong-un en medio de rumores sobre su muerte

En medio de los rumores en Corea del Norte sobre la supuesta muerte de Kim Jong-un o que si se encuentra en "estado vegetal", ahora ubicaron su tren privado que le pertenece al líder norcoreano mediante imágenes satelitales.

El tren ha estado estacionado cerca de la residencia de Kim Jong-un en la ciudad de Wonsan desde al menos el 21 de abril. Las imágenes satelitales fueron revisadas por el proyecto de monitoreo de Corea del Norte 38 North.

"La presencia del tren no prueba el paradero del líder norcoreano ni indica nada sobre su salud, pero da peso a los informes de que Kim se encuentra en un área de élite en la costa este del país", señala el portal. Por su lado, la agencia Reuters reseñó que el tren es de 250 metros de largo.

En varios medios internacionales han aparecido reportes sobre el fallecimiento de Kim Jong-un, que no ha sido visto en público desde el pasado 11 de abril.

La vicedirectora del canal Hong Kong Satellite Television, Shijian Xingzou, dijo en su cuenta en la red social china Weibo afirmó, citando a una "fuente muy sólida", que Kim Jong-un está muerto.

#BREAKING: Beijing-backed satellite TV channel’s vice director, also a niece of a chinese foreign minister, has claimed that Kim Jong Un is dead. She says that she got told this from a «very solid source». She also has over 15 million followers on Weibo pic.twitter.com/v8HnTYZw4c

— Dwain Jude D'silva (@JudeDwain) April 24, 2020