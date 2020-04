Trump enviará ventiladores a Ecuador tras conversación con Lenín Moreno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante su cuenta de Twitter escribió que ayudará a Ecuador y enviarán respiradores.

Great conversation with President Lenin Moreno of the Republic of Ecuador. We will be sending them desperately needed Ventilators, of which we have recently manufactured many, and helping them in other ways. They are fighting hard against CoronaVirus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020