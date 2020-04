Ministerio de Salud realiza autopsias verbales para esclarecer los registros de fallecidos en Ecuador

El Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, habló para Contacto Directo de Ecuavisa y mencionó que para tener cifras más reales de fallecidos por COVID-19 en Ecuador se están realizando autopsias verbales. Esto, sobre todo en el epicentro del virus, en la provincia de Guayas.

"Los muertos no pueden esconderse, los difuntos no pueden esconderse (…). Entre 1800 y 2000 personas son las que morían en Guayaquil. Sin embargo, ahora tenemos un número extraordinariamente más alto. Ese número tenemos que asumir que se deben a COVID-19 (…). No tenemos las pruebas para ratificar que así es (…). Pero estamos haciendo este momento las que se llaman las autopsias verbales. Es decir, nosotros contactamos a los seres queridos de los difuntos y hacemos una evaluación para ver si fue por COVID o no. Esto lleva un tiempo, pero estamos trabajando en ello", agregó.

MINISTRO DIJO QUE LA CRISIS DURA 120 DÍAS

Por otro lado, Zevallos mencionó que se debe entender algunos números de proyecciones de países asiáticos como China. El ministro de Salud dijo que en el país asiático la crisis duró alrededor de 120 días. "Ecuador está en el "cuarentaipico"", agregó. Por lo tanto, mencionó, que se están analizando que ciudadanos, cantones y provincias podrán retomar sus actividades, pero se debe esperar en datos científicos.

El Ministerio de Salud informó que se están preparando para nuevos brotes de COVID-19, pero menores. Pese a que en Guayaquil ya se está llegando a la meseta de la curva epidemiológica, otras provincias mantienen el aumento, pero menor a lo que ocurrió en Guayas. Por ejemplo, en Pichincha, el funcionario explicó que los casos han aumentado, pero 8 o 9 veces menos de lo que ocurrió en la Costa.

