"Esto no es una gripe": Lisboa, de La Casa de Papel, habla del COVID-19

BEGI URRUNEI BERTSOA Goizean goizik jeiki naiz Eta leiho parean eseri Begira nago zure begiak Ia non diren ageri Baina hormetan zehar ez diot Antzik ematen ezeri Zure begiak hurbil banitu Haietan nenbilke igeri" (Joseba Sarrionandia)/ VERSO A LOS OJOS LEJANOS Me he levantado temprano por la mañana y sentado junto a la ventana Estoy mirando Donde aparecerán tus ojos. Pero a través de las paredes No distingo nada. Si tuviese cerca tus ojos Estaría nadando en ellos" (Joseba Sarrionandia) 📸 @itziarituño #josebasarrionandia #sarri @joseba_sarrionandia