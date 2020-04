Lizbeth Rodríguez llora y pide perdón ¿Fue a Kimberly Loaiza?

La polémica con Lizbeth Rodríguez, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja parece no llegara su temporada final. Pues ahora la exchica Badabun apareció en un video pidiendo perdón y llorando a 'moco suelto'. Definitivamente esto parece un capítulo de 'La Rosa de Guadalupe'.

Resulta que la 'cazadora de infieles' publicó un video en su Instagram para hablar de algo que ocurrió según ella "hace años". "Hay algo que no me está dejando dormir, conciliar mi paz, mi calma, no me gusta arrepentirme de nada de lo que hago", dice.

Y como si fuera poco llora como si no hubiese un mañana al quererse disculpar "con una persona (…) me siento mal, me gusta apoyar a las mujeres, sé que la regué horrible". Pero no. Sus palabras no fueron para Kimberly Loaiza ni para el JD Pantoja. En realidad quería disculparse con Kenia Os.

Según Lizbeth , cuando ella trabajaba en Badabun le pidieron hacer una entrevista para perjudicar a Kenia. "Me siento súper mal. Ahora caigo. Esa entrevista era para desprestigiar a Kenia y no quiero ni imaginar lo difícil que fue para ella enfrentarse a todo esto", dijo.

Y pues la 'Kenini' no se quedó callada

Al video, ella le respondió asegurando que dejó ello "en el pasado" y que no guarda rencores a nadie. "Solo el tiempo es el dueño de la verdad".

Kenia Os le responde a Lizbeth Rodríguez en su video / Captura de Pantalla

¿Y pues qué tiene que ver Kim, Juan, Lizbeth y la 'Kenini' en todo este rollo? Pues Kenia trabajaba en los videos de Pantoja y Loaiza, pero se pelearon y ella inició su propio camino en la industria.

Desde el viernes pasado, el nombre de Lizbeth Rodríguez aparece en los titulares de YouTube y la prensa mexicana. Pues ella aseguró que el JD Pantoja le fue infiel a "la lindura mayor" con el fotógrafo Kevin Achutegui. La pareja de youtubers ya se han pronunciando en YouTube y en sus redes sociales.

