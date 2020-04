Alcalde de Cali: "no nos podemos convertir en Guayaquil"

El alcalde de Cali, ciudad de Colombia, Jorge Iván Ospina, denunció que a su administración le ha sido imposible conseguir las pruebas rápidas para detectar el Covid-19, durante una entrevista en W Radio Colombia.

En Cali se habla de 532 contagiados y 29 muertes.

Preocupado por la situación Ospina habría dicho en ese mismo espacio:

"No nos podemos convertir en una Guayaquil, no podemos tener más muertes".

Sin embargo, aclaró que todos los pacientes que han fallecido tenían enfermedades crónicas previas.

#NoticieroW | No nos podemos convertir en Guayaquil: alcalde de Cali preocupado por falta de pruebas >> https://t.co/VcKaZ80nMP pic.twitter.com/jRUA548Cli — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 21, 2020

Aademás, el alcalde se refirió a las medidas de protección para el personal médico: "El personal médico que no tenga protección de bioseguridad extrema puede tener la opción de no trabajar (…) si no se les entregan elementos necesarios, no deben exponer sus vidas".