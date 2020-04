OMS aceptó que Ecuador tenga prioridad para atención sanitaria y utilizar recursos para insumos

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mediante su cuenta de Twitter informó que ha recibido la llamada del Director General de la OMS, Dr.Tedros Adhanom, con una respuesta favorable al pedido de que Ecuador sea declarado país prioritario para atención sanitaria y la posibilidad de usar los recursos de la OMS para insumos médicos.

Moreno solicitó al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, enviar de manera urgente las lista.

Además, se anunció que se realizarán más pruebas COVID-19 en todos los cantones. "Hasta mañana tendremos completadas 4.000 pruebas PCR en Guayaquil. En Quito iniciamos la toma de más muestras este miércoles", anunció Lenín Moreno.

Antes del anunció del primer mandatario, el Director General de la OMS agradeció a Moreno por la discusión y aseguró que harán "todo lo posible para apoyar a su país y a su gente, y garantizar que tenga acceso a suministros médicos vitales, para fortalecer la lucha contra COVID-19"

Thank you @Lenin, President of #Ecuador, for such a constructive and important discussion today. @WHO and @PAHO will do everything we can to support your country and people, and ensure that you have access to vital medical supplies, to strengthen the fight against #COVID19.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 20, 2020