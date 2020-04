¿Qué es la muerte cruzada en Ecuador?

La Ley de la muerte cruzada en Ecuador figura en el artículo 148 de la Constitución. Esta autoriza al Presidente de la República disolver la Asamblea Nacional -a su juicio- por tres motivos: 1. Arrogación de funciones que no le competan constitucionalmente. 2. Si obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 3. Por una grave crisis política y conmoción interna.

Además se detalla que dicha facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato. En un plazo máximo de siete días después de la publicación del Decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.

"Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos o leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo", reza el artículo.

El artículo 130 de la Constitución se establece que la Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la República en los siguientes casos: "Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Y Por grave crisis política y conmoción interna", señala el texto.

Este lunes 20 de abril, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió -de nuevo- al escenario de la muerte cruzada en Ecuador.

"El escenario de la muerte cruzada no es un escenario ideal para el Gobierno, no es ideal para la Asamblea Nacional y no es ideal para el país (…) No puedo creer que en la Asamblea exista alguien que pretenda no darle salida al país en un momento tan difícil", dijo la funcionaria.