Caída del precio del petróleo, ¿se deben liberar los subsidios a los combustibles?

El precio del petróleo se desplomó este lunes 20 de abril. A pocas horas del cierre del mercado se registró en negativo a USD -37, 63; el nivel más bajo en la historia. Según analistas, el desplome se debe al temor por la falta de capacidad de Estados Unidos para almacenar crudo provocado por la pausa en la activada a causa del coronavirus.

Además, la mañana de este lunes el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, aseguró que este es el momento histórico para eliminar los subsidios de los combustibles. Metro Ecuador conversó con el economista Mauricio Pozo sobre este tema que ya lleva afectando a la economía del país desde el inicio de la crisis sanitaria.

¿Se debe liberar los subsidios al combustible?

Yo creo que es el momento de eliminar este subsidio. Es un subsidio que no generaría ningún impacto por el precio actual del petróleo. De esta manera, se baja de una forma absurda un valor irreal que no es compatible con el mercado internacional.

Es el momento de eliminar esto (subsidios), no va haber impacto en los precios. Pero, ya se deslinda del mercado un concepto que es absolutamente irreal.

¿Cómo afecta a la economía del Ecuador la caída en 'picada' del precio del petróleo?

La caída del precio del petróleo ya estaba significando un impacto para el presupuesto del Estado y para finanzas públicas, no al nivel de ahora, pero si en valores inferiores al presupuesto planteado a inicios del año. Ya había un impacto de alrededor de USD 80 millones

Con los últimos precios salía más caro producir que importar, peor aún con esta situación. Yo creo que el Ecuador debe trabajar sin ingresos petroleros por lo que resta del año y se debe ver cómo se reemplaza esos ingresos productos de la venta del crudo.

Tenemos que ver que el promedio del año es lo que importa, hay que observar la tendencia y de esta manera analizar como afecta al presupuesto. Creo que existe fenómenos coyunturales que explican la caída del precio del petróleo.

¿Se debería eliminar el subsidio al tanque de gas?

No creo en el caso del gas, no porque no signifique un valor, pero creo que es más un tema político que otra cosa. En los combustibles si hay que hacerlo, y si hay que subsidiar que se lo haga en el transporte público.

Ahorita se está subsidiando el precio, lo cual es una barbaridad técnica. No hay como subsidiar el precio, hay que poner algo que signifique proteger a los sectores que lo necesitan, pero al subsidiar el precio lo que se protege es al contrabando y todo lo que va de la mano.

¿Hasta cuándo debe ser la eliminación de los subsidios?

Debe quedar ello, no solo por la actual coyuntura. Ya debe quedar establecido

¿Qué otras alternativas deben existir para dinamizar la economía?

Hay que reasignar el presupuesto, enfocar el gasto a lo que es urgente en este momento. Hay que buscar financiamiento internacional a largo plazo y hay que replantear la deuda externa.

Mauricio Pozo destacó que esto no solo es un problema del Gobierno Central, en ello también se ve afectado el sector público como: gobiernos seccionales, empresas públicas, organismos de control. Esos sectores pueden ser puntos para liberar recursos que ahora se necesitan, agregó.

¿Cómo es el panorama a futuro, respecto a la economía, en el Ecuador?

Hay que verle un poco más en el tiempo, si un día pasa esto es difícil sacar una conclusión general. Señala, que al rato que se deje de producir, hay escasez y de esta manera existe demanda y así el precio del petróleo se va a recuperar.

¿Se puede suspender la producción del petróleo?

El Gobierno puede tomar la decisión que sea, lo que sucede es que tiene producción comprometida, convenios firmados, tiene algunos temas que tienen que ver si se superan para tomar una decisión de esa naturaleza.