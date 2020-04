"Lo peor de la pandemia ya pasó en Ecuador", dice Romo

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmó este 16 de abril que "hay menos personas acudiendo al área de emergencias en los hospitales de Guayaquil y menos llamadas a la central 171".

Esto, en referencia a la actual emergencia sanitaria que vive el Edcuador con 7 858 casos confirmados de coronavirus y 388 fallecidos.

"Esto (las cifras) nos podría hacer pensar que pasó la peor parte, la parte más alta de la curva", dijo Romo durante una entrevista televisiva.

[AHORA] En diálogo con @janethinostroza, la ministra @mariapaularomo indica que no solo se mira la curva de tendencia acumulada del virus. "Triplicamos nuestras capacidades para hacer pruebas. El equipo está trabajando para el funcionamiento del COBAS". ➡️https://t.co/mamBBWjLOi pic.twitter.com/vK7tgwVIU3 — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) April 16, 2020

"No hay que confiarse"

No obstante, la ministra Romo pese a asegurar que "lo peor de la pandemia" ha pasado en Ecuador, ha advertido que "no hay que confiarse", pues eso podría levantar un nuevo pico de contagios. Ha hecho un llamado a la población a seguir cumpliedo con las medidas de aislamiento social.

Ha asegurado que el transporte interprovincial seguirá prohibido.

"No estaba preparado", dice Lenín Moreno

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mencionó este 15 de abril que ha escuchado varios comentarios que señalan que Ecuador "no estaba preparado" para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus, y lo aceptó al remarcar que "nadie lo estuvo".

Volvió a preguntar a los pobladores si ellos estaban preparados para esta emergencia y aseguró que

"ningún Gobierno de ningún país del mundo estuvo preparado".

Pese a ello, aseguró que fue el primero en la región en cerrar sus fronteras, cuando había apenas 58 casos de COVID-19.

Pese a ello y a "algunas correcciones en el camino", Moreno dijo que durante esta emergencia se ha podido entregar un bono de protección de 60 dólares a cerca de 900.000 personas.