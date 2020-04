Pacientes reportan "un zumbido en el cuerpo" como síntoma de Covid-19

Tos seca, fiebre, dolor en el pecho son los síntomas más comunes del coronavirus que produce Covid-19, pero hay gente que está experimentando diarrea, pérdida de apetito y olfato, ardor en los ojos y, ahora, un sorprendente zumbido en el cuerpo.

Varios pacientes confirmados con COVID-19 han reportado el síntoma también descrito como una sensación de “efervescencia” debajo de la piel, la cual –según médicos– podría ser una reacción del cuerpo al tratar de vencer al virus.

“Difícil de describir el zumbido alienígena (sic) y disociado en algunas partes de mi cuerpo. Estoy bien, pero hay un elemento de agotamiento”, compartió el autor Pete Jukes con la Dra. Jennifer Cassidy.

Yes, ate a full meal yesterday. But still there are lingering ‘Covid’ feelings. Do you get that? Hard to describe the alien, dissociated buzz in some parts of my body. I’m fine, but there’s an element of exhaustion and physical wariness.

El diario New York Post reportó que Tarana Burke, conocida como la fundadora del movimiento #MeToo, compartió que su pareja tenía la enfermedad y tenía una sensación de ardor en la piel, por lo que –literalmente– tuvo que utilizar protector solar para calmar la sensación.

Along with the fever he had something we had not read about: sensitive skin. His skin felt like it was burning – even when he barely had a fever of 99+ We literally used aloe gel for sunburn to soothe it. The NP later told us she had heard others say that too.

— Tarana (@TaranaBurke) April 9, 2020