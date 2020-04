Municipio de Quito prepara manual post cuarentena

El Alcalde de Quito, Jorge Yunda, mencionó que el Municipio se encuentra trabajando en un manual de supervivencia post cuarentena para que las personas aprendan a vivir con el Covid-19. Así lo confirmó en una entrevista en una radio municipal la noche del 13 de abril.

Yunda indicó que no se tolerará el no uso de mascarilla y la distancia mínima de dos metros con la persona más cercana. "El virus no va a desaparecer sino que va a estar en los parques, en los pasillos, en los pasamanos y en todos los espacios públicos. Por lo que debemos ser disciplinados en los cuidados con el distanciamiento, con el uso de la mascarilla, lavado de manos. Así nos toca comenzar a vivir", indicó.

El principal protocolo será el transporte público, aseguró el Burgomaestre. "Los buses nunca serán como estaban acostumbrados a ser. Estar muy cerca de otra persona podría ser letal. Debe haber nuevas formas en los restaurantes, talleres, en el espacio público que implique nuevas reglas para la convivencia social", detalló.

El Alcalde de Quito también mencionó que todo establecimiento comercial (tienda, mercado, supermercado, farmacia) no cumple con las medidas de seguridad obligatorias para evitar la propagación del Covid-19, será clausurado. "Si los funcionarios municipales advierten que un establecimiento de cualquier tipo presenta aglomeración en el exterior o dentro del local, lo clausuraremos", mencionó.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que hasta desde el 17 de marzo hasta el 13 de abril se han sancionado a 3 554 conductores infractores que fueron citados por desacato a las medidas dispuestas.

