JusticiaParaDaniela: rechazo total en redes tras decisión contra Hugo Caicedo

El exmúsico de Sudakaya, Víctor Hugo Caicedo Reinoso, fue puesto en libertad. El presunto agresor recibió medidas sustitutivas. Caicedo fue demandado por Daniela A. tras ser brutalmente golpeada.

El acusado le partió la nariz, la golpeó y ahorcó; asustado y Daniela mal herida la lleva al hospital, pensando que la había matado. Finalmente los médicos lograron reanimarla.

Colectivos sociales y usuarios en redes sociales hicieron eco de las medidas tomadas contra el agresor.

Reacciones

La Organización Feminista, Surkuna, publicó: “el Estado debe tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y evitar feminicidios. Liberar agresores solo propicia la impunidad y la reproducción de la violencia.”

"La emergencia por el Covid no justifica la impunidad y el riesgo que esto significa para las víctimas y sobrevivientes de violencias.""Cada día en Ecuador se registran 235 llamadas de auxilio por violencia de género. En el caso de Daniela A. se cambió la medida de prisión preventiva en contra de Hugo C. y él podrá defenderse en libertad", agregó Surkuna a través de Twitter

"Con veredictos como este, ¿cómo pretenden reducir las cifras vergonzosas de femicidio en Ecuador?, estos jueces no entienden que hoy no sólo le negaron la #JusticiaParaDaniela sino a todas esas mujeres que no denunciarán porque no confían en la justicia", acotó una usuaria de Twitter

"Responsabilizamos al juez Diego Melendez Herrera por la seguridad de Daniela y todas las víctimas de Hugo Caicedo y no claudicaremos. Le exigimos #JusticiaParaDaniela esto no termina. No permitiremos más impunidad".

"Una sentencia justa para Hugo C. ex integrante de la banda Sudakaya, marcará un precedente para que más mujeres violentadas en este país se atrevan a denunciar a sus agresores sin miedo a correr peligro nuevamente. Hoy pedimos #JusticiaParaDaniela y la abrazamos por su valentía", tuiteó Nicole Villafuerte (usuaria de Twitter)

Feminismo a Pie (colectivo) publicó una infografía explicando las irregularidades en el caso contra Hugo Caicedo. Se puntualizó que la audiencia fue calificada como reservada y se pidió a la Defensoría del Pueblo que se retire de la sala de audiencia.