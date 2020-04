Vicepresidente Otto Sonnenholzner recomienda a Viteri hablar menos y hacer más

El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, recomendó a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que se dedique a trabajar más y a hablar menos, tras sus críticas al Gobierno Nacional por la situación en la ciudad.

"Le voy a dar una linda recomendación que no me la ha pedido. ¡Que haga más y que hable menos!", respondió el mandatario en una entrevista con Efe al ser preguntado por las insistentes denuncias de la alcaldesa por redes sociales y medios nacionales e internacionales.

La alcaldesa dijo el viernes a Efe que había sentido que la ciudad había estado "sola" frente a la propagación de la pandemia y la crisis de los cadáveres, y acusó al Gobierno de Lenín Moreno de no haber reaccionado a tiempo.

Sonneholzner, que dijo haber estado en contacto permanente con ella hasta hace dos semanas, cuando "lamentablemente, por las razones que sea, ella tomó otra actitud o otra posición", aseguró que: "¡Ella ha de estar sola, los guayaquileños no!".

"Ella recién se reincorpora a esta crisis, yo tengo 30 días en esta lucha, entrando a los hospitales, resolviendo problemas, y la ciudadanía sabe quien se ha comportado de una forma y quien de otra. Yo no voy a hablar, esa no es mi forma de hacer política, no voy a criticar", sentenció.