Fuertes críticas al Gobierno se vuelven tendencia en Twitter por las medidas económicas

El presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas económicas que se adaptarán en Ecuador, debido a la crisis por coronavirus. Tras conocerse la información, a través de Twitter se hicieron tendencia las críticas hacia el Gobierno.

Este 10 de abril el Presidente señaló, entre otras medidas, las contribuciones que deben realizar los trabajadores y empresarios. Sin embargo, esas medidas son cuestionados por los ciudadanos.

De ese modo, las red social de Twitter se llenó de publicaciones con fuertes críticas hacia el Gobierno. Donde la palabra #MedidasEconómicasEC se hizo tendencia. Empresarios y figuras públicas también se hicieron escuchar.

Esas medidas económicas son un insulto. #Presidente al menos sé que nunca voté por usted y nunca lo haría. Vaya a Bélgica a reunirse con los suyos. #MedidasEconomicasEC

Y no me quejo en poner lo que me toque poner…Q pasó con el resto de medidas? Asambleístas? Subsidios? Etc pic.twitter.com/IuHxxCsNyS

— Yamil Simon T (@yamilsimont) April 11, 2020