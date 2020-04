Cynthia Viteri responde a Vicepresidente tras recomendación por críticas

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, respondió al vicepresidente, Otto Sonnenholzner, tras recomendación del funcionario. La polémica desató una tendencia en Twitter, este sábado 11 de abril.

"Cuando Otto Sonnenholzner le diga a los familiares donde están los cuerpos perdidos de sus seres amados, ahí le respondo", señaló a través de twitter la funcionaria

Así mismo, la mandataria resaltó, que a "Guayaquil nadie la calla".

La respuesta corresponde a la recomendación que el Vicepresidente dio a Cynthia Viteri, respecto a que se dedique a trabajar más y a hablar menos. Esto debido a que la Alcaldesa criticó al Gobierno Nacional, en redes sociales y en una entrevista internacional de la noche del viernes, por la situación de Guayaquil debido al coronavirus.

"Le voy a dar una linda recomendación que no me la ha pedido. ¡Que haga más y que hable menos!", comentó el Vicepresidente en una entrevista.

Tras lo ocurrido entre los políticos, la gente reaccionó en Twitter para criticar la pelea. Mientras que otros usuarios tomaron sus posiciones en apoyo y ataque de los funcionarios.

Cuando @ottosonnenh le diga a los familiares donde están los cuerpos perdidos de sus seres amados, ahí le respondo. A Guayaquil nadie la calla. — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) April 11, 2020

La alcaldesa dijo el viernes a Efe que había sentido que la ciudad había estado "sola" frente a la propagación de la pandemia y la crisis de los cadáveres, y acusó al Gobierno de Lenín Moreno de no haber reaccionado a tiempo.

Sonneholzner, que dijo haber estado en contacto permanente con ella hasta hace dos semanas, cuando "lamentablemente, por las razones que sea, ella tomó otra actitud o otra posición", aseguró que: "¡Ella ha de estar sola, los guayaquileños no!".

"Ella recién se reincorpora a esta crisis, yo tengo 30 días en esta lucha, entrando a los hospitales, resolviendo problemas, y la ciudadanía sabe quien se ha comportado de una forma y quien de otra. Yo no voy a hablar, esa no es mi forma de hacer política, no voy a criticar", sentenció.

