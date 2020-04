Solicitan habilitar transferencias para pago de pensiones alimenticias

Alberto P. paga pensión alimenticia de dos hijos menores de edad. Vive en Guayaquil, la ciudad más afectada por COVID-19 en Ecuador.

Sin embargo, por la emergencia sanitaria que afronta el país, no ha podido acercarse al banco para poder realizar el pago, el cual debe hacerse por ventanilla, a través de un código que tiene cada alimentante.

"No es seguro salir en Guayaquil y prefiero estar sano a contagiarme con el virus. Además, no todas las agencias están abiertas", indica. Aseguró que el podría hacer por transferencia su pago, sin embargo, no existe tal posibilidad en el pago de pensiones alimenticias.

Según un comunicado del Consejo de la Judicatura (CJ), el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) se encuentra totalmente operativo. Sin embargo, "desde la segunda quincena de marzo se ha registrado de manera injustificada una recaudación menor a la habitual".

Por ello, el Pleno del CJ resolvió solicitar a la Superintendencia de Bancos que disponga al Banco del Pacífico y otras entidades financieras, a través de las cuales se canaliza el pago de pensiones alimenticias, que habiliten un sistema de transferencias en línea específico para este tema.

Además, resolvió dirigir un oficio al Ministerio de Finanzas para que las transferencias de los valores correspondientes a las pensiones alimenticias que pagan los servidores públicos, se realicen de manera oportuna.

A escala nacional son 954.965 los beneficiarios de pensiones alimenticias, principalmente niñas, niños y adolescentes.

