El otro lado de la pandemia: Reapareció el Himalaya por la disminución de la contaminación

Los ciudadanos de la India se despertaron sorprendidos al ver un paisaje increíble. Se trataba del Himalaya como hace años no se lo había visto.

El Himalaya era imposible de ver para los habitantes de las ciudades del norte del estado indio de Punyab por culpa contaminación ambiental.

Pero gracias a la disminución de los niveles por la cuarentena, el cielo se despejó y las cordilleras se dejaron ver.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020