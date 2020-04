Bill Gates predice cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus

Bill Gates, el cofundador de Microsoft, señaló "la normalidad no retornará a nuestras vidas hasta por lo menos fines del año próximo".

El motivo es que demorará más de un año desarrollar una vacuna para poder aplicarla, según los investigadores que trabajan para prevenir el COVID-19.

En una entrevista con la cadena PBS mencionó que "La vacuna es clave, porque, hasta que tengamos eso, las cosas no van a ser realmente normales".

"Pueden abrirse las ciudades hasta cierto punto, pero el riesgo de un rebote estará allí hasta que tengamos una vacunación muy amplia".

.@BillGates discusses testing for #Covid that needs to be made far more available, adds “In parallel, we have to go as fast as we can on therapeutics, and as fast as we can on a vaccine” estimating some therapeutics could be available in 3-6 months. https://t.co/WZkVa3yXWa

