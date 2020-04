¡Increíble! Video muestra hasta dónde pueden viajar las partículas de saliva de un estornudo

Un estudio realizado por Lydia Bourouiba, profesora y científica del Massachusetts Institute of Technology (MIT), sugiere una nueva medida de distancia social por el coronavirus. Según ella la lejanía entre personas que se debería mantener para evitar que el Covid-19 infecte debe ser aún mayor: 27 pies (ocho metros). De hecho, un video muestra hasta dónde pueden viajar las partículas de saliva de un estornudo.

El cálculo contradice la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos: de tres pies (un metro, aproximadamente) y seis pies (alrededor de dos metros). Ante esto, la científica señala que las pautas actuales se basan en "gotas grandes" como el método de transmisión del virus y la idea de que esas gotas grandes solo pueden recorrer una cierta distancia.

"Es urgente revisar las pautas que actualmente están dando la OMS y los CDC sobre las necesidades de equipo de protección, particularmente para los trabajadores de atención médica de primera línea", dijo Bourouiba a USA Today. Durante años, Bourouiba estudió el comportamiento de los estornudos y la tos en su Laboratorio de la Dinámica de los Fluidos de Enfermedades de Transmisión.

"Un estornudo humano puede expulsar gotas de líquido y organismos potencialmente infecciosos. La expulsión dura hasta 150 mseg y luego pasa a una nube de turbulencia libre. Las gotas más grandes se depositan rápidamente a una distancia de 1 a 2 metros de la persona. Las gotas más pequeñas y de evaporación quedan atrapadas en la nube turbulenta, permanecen suspendidas y, en el transcurso de segundos a unos pocos minutos, pueden recorrer las dimensiones de una habitación y aterrizar hasta 6 a 8 metros de distancia". Así advirtió la especialista en una investigación que publicó la revista médica The New England Journal of Medicine.