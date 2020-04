En Guayaquil aún no se define multa por no usar mascarillas

En Ecuador hay 4.450 casos de covid-19 confirmados este 8 de abril 2020 y, en las últimas disposiciones tomadas por el COE Nacional está el uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos.

En Guayaquil, provincia del Guayas, ciudad que alberga a más del 50% de los casos de coronavirus no se ha definido aún la ordenanza y multa para regular el uso de mascarilla en espacios públicos, como los dispuso el COE a los GSDs Municipales.

Este Diario se comunicó, a las 11:50, con la Alcaldía de Guayaquil, y una de las comunicadoras de la institución notificó que “aún no se ha creado la ordenanza en Guayaquil, tampoco hay multa para quien no use mascarilla”.

En el caso de Guayaquil le correspondería al Concejo Cantonal crear tanto la ordenanza como la multa.

En la capital la multa es de $100 la primera vez

El Concejo Metropolitano de Quito, liderado por el alcalde Jorge Yunda, decidió que la multa para quienes no use mascarillas en los lugares públicos de la capital del país sea de $100 la primera vez; y si hay reincidencia será de $200.