Rafael Correa reacciona a la sentencia por Caso Sobornos

"Por si acaso, no tengan la menor de que hoy nos van a condenar. No se han detenido frente a nada, ni ante terrible tragedia que vivimos. La solución está en tus manos: saber votar, conmigo o sin mí en la papeleta, y que nunca más suframos lo vivido estos años. No lo merecemos", sentenció el expresidente.

Twitter de Rafael Correa

El tribunal declaró este martes 07 de abril su competencia y la validez procesal. Señala que, con base en un análisis doctrinario, en este caso sí existe la materialidad de la infracción como cohecho pasivo propio agravado, con la finalidad de cometer otros delitos.

Sentencia

Juez Iván León puntualizó que la víctima del delito es el Estado y que el Tribunal considera, tras su análisis, que la parte objetiva del delito está completa y probada, es decir que Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción.

"Esto es jugada desesperada porque se les filtró la sentencia y se demostraba que fue preparada en contubernio con la secretaria de Fiscalía. ¡Imaginen que condenen por algo diferente a la acusación de la propia Fiscalía!", agregó Correa.

Respecto a la supuesta filtración de correos de la secretaria de Diana Salazar y el Juez Iván león con la sentencia del caso sobornos, Correa se pronunció en redes sociales. Recordar, que la institución (Fiscalía) claró que esto es una fake news.

"¿Usted ya comprobó que son “noticias falsas”? Es sencillo: una auditoría informática demostrará si secretaria de Fiscalía intercambiaba información del caso con juez León. De ser así, se llama asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude procesal. ¿O no?", finalizó el exmandatario.

Por su parte, el juez ponente del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia dice que se ha comprobado que los pagos realizados a la estructura eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y Jorge Glas.