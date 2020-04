¿Qué es el trastorno bipolar? A Selena Gomez le diagnosticaron esta enfermedad

"Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental… McClean. Hablé de ello después pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar". Fueron las palabras de Selena Gomez al revelar que le diagnosticaron la enfermedad. Lo hizo durante una entrevista con Miley Cyrus a través de Instagram. Pero ¿qué es el trastorno bipolar?

"El trastorno bipolar se caracteriza por los cambios extremos en el estado de ánimo (altos y bajos). En los altos se cataloga la manía y la hipomanía. En los estados emocionales bajos se cataloga la depresión". Explica a este diario la psicóloga clínica Ana Lucía Carrión al detallar más del trastorno.

"Cuando la persona tiene estados de manía está muy feliz. Y se vincula con las personas a su alrededor. Y los de extrema manía las personas se muestras más eufóricos. Pero esto es temporal porque luego viene el episodio depresivo. Allí llega la tristeza, el aislamiento, enajenación, no quieren saber de nadie y prefieren estar encerrados", añadió la experta.

Es la primera vez que Gómez, de 27 años, pone nombre a su trastorno. Lo hizo tras haber experimentado capítulos de ansiedad y depresión. Pero ello ha inspirado varias composiciones musicales como 'Lose You To Love Me' y 'Look At Her Now'.

"Las personas que tienen el trastorno, los episodios pueden variar en unos 15 días; pues de alguna manera está mal catalogado. A la persona se le diagnostica el trastorno cuando tiene estos cambios cíclicos. Incluso pueden ser por herencia", dijo Carrión.

Según Gómez, que siempre ha sido muy abierta sobre sus problemas. Y que acceder a información y conocer su trastorno hace que se sienta más segura. "Cuando voy a buscar más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo conozco -aseguró- y creo que la gente se asusta de eso", mencionó Selena.

Casi nadie sabe hablar de algo tan común como la salud mental

La cantante señaló que la mayoría de las personas no están acostumbradas ni saben hablar sobre algo tan común como la salud mental. "Lo he visto incluso en mi propio familia", reconoció Gómez haciendo un gesto que expresaba su disconformidad con la idea de tratar este asunto como un tabú.

La psicóloga, en ese sentido, aseguró que las personas con este trastorno deben recibir terapia psiquiátrica y psicológica para regularizar el estado de ánimo. Si no tiene este acompañamiento podría recurrir al suicidio cuando se encuentre en estado depresivo.

Trastorno bipolar y la cuarentena

"Si la persona que padece del trastorno bipolar, está por ahora en cuarentena por la pandemia mundial, puede propagar más la enfermedad. Pues si esa persona está en un estado eufórico, se arregla, se peina porque le gusta salir se podría generar un malestar pronunciado en el confinamiento debido a que ya no lo puede hacer (…) se van a deprimir mucho más y se incrementa la sintomatología", aseguró Carrión.

Al finalizar, la experta aseguró que uno de los síntomas del trastorno bipolar es no darse cuenta que lo padece porque lo normaliza. "Es normal que a veces llore sin consuelo o quiera irme de fiesta. Pueden decir las personas y cuando esto sucede los familiares tienen que estar pendiente y poder ayudarle a tiempo porque no está bien tener ese tipo de cambios bruscos en el estado de ánimo".

Y puntualizó- sin ser menos importante- que cuando se está en un "estado maníaco" se atraviesa un cambio de sueño marcado. "Se tienen pocas horas de sueño se tiene muchísima energía y se incrementa el deseo de querer comprar cosas", cerró.

En los últimos años, Selena ha lidiado con este desorden y también con el tratamiento médico que recibió por la enfermedad del lupus, que llevó a practicar una operación de trasplante de riñón en 2016.

Ambos episodios la obligaron a hacer un parón tanto en su carrera musical como en su trabajo de actriz, donde comenzó en la factoría Disney. Su retorno a los escenarios se produjo hace unos meses durante American Music Awards (AMAs) en los que presentó los sencillos de su último disco, "Rare".

