Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en cuidados intensivos por coronavirus

Este lunes 6 de abril se informó que el primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos al haber empeorado su estado de salud por el cuadro de coronavirus que presenta. Así lo anunció un portavoz de Downing Street.

Johnson, de 55 años, dio positivo por COVID-19 hace once días y fue ingresado anoche en el hospital londinense de St Thomas ante los síntomas "persistentes" que presentaba.

El jefe del Gobierno británico ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico, ubicado cerca del Parlamento británico.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

