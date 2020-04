New York busca donde enterrar su muertos tras morgues y funerarias desbordadas

Las funerarias de Nueva York están desbordadas, los camiones refrigerados se estacionan frente a los hospitales para recibir cadáveres, y un concejal neoyorquino revela un plan de emergencia para hacer entierros temporarios en un parque de la ciudad que el lunes 6 de abril del 2020 registraba 3 485 muertos por el coronavirus.

Las imágenes son terribles: cuerpos cubiertos con sábanas blancas o lonas, transportados en camillas por empleados con vestimenta protectora hacia los camiones refrigerados, porque las morgues de los hospitales y las funerarias están desbordadas.

Solo el lunes de mañana, en menos de una hora, la AFP constató que nueve cuerpos fueron cargados en camiones estacionados frente al hospital de Wyckoff, en Brooklyn.

La ciudad de Nueva York registra más de 72 000 casos del coronavirus y los muertos superan los 500 por día desde hace una semana -el sábado 4 de abril se alcanzó el récord de 630 en 24 horas-.

Varias empresas funerarias dijeron que estaban “desbordadas”. “La mayoría de las funerarias tiene una capacidad de refrigeración limitada”, explicó Ken Brewster, propietario de una pequeña empresa de pompas fúnebres en Queens, inundada de pedidos de entierros de víctimas de la covid-19 desde hace una semana. “Si no tienes lugar, precisas esos camiones”, dijo.

Soon we'll start “temporary interment”. This likely will be done by using a NYC park for burials (yes you read that right). Trenches will be dug for 10 caskets in a line.

It will be done in a dignified, orderly–and temporary–manner. But it will be tough for NYers to take. 9/

