Cuenca: la indisciplina persiste en lo ciudadanos

“El trabajo no sólo es de las autoridades y entidades públicas, el trabajo es de todos, el compromiso es de cada uno de nosotros, si queremos parar a este virus”, dijo Jorge Cabrera, intendente de Policía del Azuay, luego de cumplir varios recorridos y operativos de control, donde se comprueba que la indisciplina de los ciudadanos continúa al aglomerarse en sitios y al salir de sus casas, aún sabiendo de las restricciones existentes.

Uno de los sitios que ayer presentó este problema fue la plataforma itinerante de Narancay, donde se ubicarán los comerciantes mayoristas tras el cierre del mercado El Arenal. A este sitio también llegaron comerciantes minoristas, que se ubicaron en varios sitios, con la finalidad de vender sus productos, produciendo aglomeraciones.

De acuerdo a Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, este problema se pudo resolver con la presencia de la autoridad y se ha solicitado a los comerciantes un orden, para que puedan continuar con sus actividades.

“Recordemos que esta medida se ha tomado para mantener un orden y poder cumplir con los procesos de sanitización necesarios para evitar contagios”, agregó Palacios.

Sin embargo, este no es el único espacio que se ha visto lleno de personas, pues. algunos puntos céntricos de la urbe también han contado con la presencia de numerosas personas, imágenes que se han compartido a través de las redes sociales.

De acuerdo, a la Empresa de Movilidad de Tránsito y Transporte de Cuenca, EMOV EP, desde el 21 de marzo hasta el 5 de abril, se emitieron 689 infracciones por irrespetar la medida de restricción vehicular, y hacer mal uso del salvoconducto.

Según la ciudadanía los controles por parte de la EMOV EP, deberían ser más rígidos. Alfredo Aguilar, concejal de Cuenca, también ha comentado a través de las redes sociales que la circulación de vehículos, con los dígitos no permitidos, se observan con facilidad en las calles.

Hoy constaté yo personalmente muchos vehículos que no tenían los dígitos permitidos para hoy, y no había ningún control. Más allá de las estadísticas que presentan se deben incrementar mucho más los controles en la ciudad para luego no estar lamentándonos.

— Alfredo Aguilar A. (@aaguilararizaga) April 6, 2020