Abdalá Bucaram desmiente su muerte y culpa a Rafael Correa de desinformar

A través de redes sociales circuló una noticia falsa sobre el fallecimiento del expresidente Abdalá Bucaram. Hasta la noche del 5 de abril se señaló que había padecido malestares que supuestamente estarían relacionados con el coronavirus, sin embargo, el exmandatario desmintió la noticia.

La imagen donde aparece el expresidente de Ecuador se hizo viral. La foto muestra que Bucaram está acostado sobre una camilla, en un hospital. Además, se deja ver que tiene conectado una máquina de oxígeno. Junto a esa publicación, se comparten mensajes de una supuesta muerte y contagio de coronavirus.

Ante esta noticia falsa, Abdalá Bucaram se pronunció a través de Twitter. Él señaló que se estaba desinformando sobre su estado de salud y que la culpa la tiene el expresidente Rafael Correa.

"Sigue desinformado en campaña millonaria el prófugo de Bélgica sobre que Abdalá ha fallecido. Solo un psicópata enfermo puede desear la muerte a un ser humano. Yo me contento con saber que el Capitán Peñaherrera dicen que está en Bélgica. Eso lo tiene desquiciado y desjuiciado", señaló el expresidente en un primer tuit.

Luego procedió resaltando que el mensaje va dirigido a Ecuador y acusó directamente a Rafael Correa, mencionándole en su publicación.

"El señor Correa está nuevamente desinformando que he fallecido, causando angustia en amigos y familiares. Estaré presto a morir luego de que meta preso a este delincuente, hasta tanto, no. Es más, el día que yo muera, yo personalmente se los informaré. ¿Ok?"

— Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) April 5, 2020