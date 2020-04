Cuarentena: J.K. Rowling lanza contenido gratis de su personaje más famoso con "Harry Potter at Home"

La autora inglesa J.K Rowling lanzó una sorpresa, que de seguro pondrá muy feliz a todos los fanáticos de la saga Harry Potter. Se trata de un centro digital llamado "Harry Potter at Home".

En él encontrarás "todos los últimos regalitos mágicos para mantenerte ocupado. Incluyendo contribuciones especiales de Bloomsbury y Scholastic, ingeniosos videos de manualidades mágicas (¡enseña a tus amigos cómo dibujar un Niffler!), artículos divertidos, concursos, rompecabezas y mucho más para nuevos lectores, así como aquellos que ya están familiarizados con el mundo mágico. ¡Estamos lanzando un hechizo expeledor al aburrimiento!", como afirma el sitio web. Puedes ingresar aquí.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020