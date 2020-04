Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pone a Ecuador como ejemplo de las consecuencias del coronavirus

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es tendencia en Twitter tras un mensaje que publicó en la red social en el que pone a Ecuador como ejemplo de las consecuencias del coronavirus.

"Después de ver lo que está pasando en Ecuador, creo que nos quedamos cortos en el cálculo de lo que este virus hará". Comienza el tuit Bukele. Prosigue recalcando que su administración no fue "alarmista". "Si no que pecamos de conservadores".

Además invitó a sus seguidores a escribir la palabra "Ecuador" en el buscador de Twitter y seleccione "videos". "No es hora de dormir. Es hora de prepararnos", subrayó.

Tras ello, el apellido del mandatario de El Salvador se ha posicionado en las tendencias. Algunos usuarios han apoyado a Bukele, y hasta internautas que dicen ser ecuatorianos le aconseja que tomen las medidas "por más duras que sean". Sin embargo, otros usuarios no estuvieron de acuerdo con el tuit de Bukele.

Hasta la tarde de ayer, Ecuador registró 2302 casos confirmados de COVID-19, y 79 personas fallecidas hasta las 17:00 de ayer, 31 de marzo.

Por otro lado, El Salvador registró este martes su primer fallecido por coronavirus en el país, donde se confirmaron 32 casos de la enfermedad, según Bukele. Tras ello detalló que la víctima es una mujer mayor de 60 años de edad que llegó al país desde Estados Unidos y el lunes entró en "estado crítico".

Le hice caso puse #Ecuador y me encontré con noticias muy tristes manipuladas por gente basura, dedicada a meter miedo y a querer romper gobiernos, yo me pregunto esa gente en vez de gastar el tiempo así no podrán ayudar si son tan perfectos? Tendrán la solucion ???

— Maria Jose Perez S. (@mppps) April 1, 2020