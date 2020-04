Fake news: Desde la caída de un meteorito en Nigeria hasta 'Lucifer' en la luna

Ya se fue marzo, pero abril nos ha traído algunos sucesos que vale la pena aclarar que son falsos. Esta mañana la palabra "Nigeria" se volvió tendencia en las redes sociales porque empezaron a circular fotos y videos de un supuesto cráter que habría aparecido por la caída de un meteorito. Además en Ecuador circularon esas mismas imágenes para anunciar que se está realizando una fosa común para enterrar a los fallecidos por Covid-19. Sin embargo, esta información es FALSA.

"Caída de un meteorito en Nigeria, Africa, deja al menos 13 muertos al dejar enorme cráter en la zona. El hecho ocurrió el fin de semana y pasó inadvertido por la pandemia del coronavirus. Primero se especulaba que un camión cargado con explosivos había detonado en el lugar", informaba un medio local.

En Ecuador, esas imágenes fueron compartidas donde especificaban que está realizando una fosa común en Guayaquil para enterrar los cuerpos que fallecieron por Covid-19. El Ministerio de Salud desmintió y publicó que obviamente esas fotos no son del país.

Por su parte, el gobernador del estado de Ondo-Nigeria, Arakunrin Akeredolu, se trasladó al lugar y explicó a través de su cuenta de Twitter que la información era falsa. Confirmó que ese suceso pasó el 28 de Marzo y el cráter fue producto de la explosión de un camión que trasladaba explosivos.

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn't the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities.

Kudos to the Police for managing the situation well.

— Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020