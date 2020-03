Policía Nacional desmiente imágenes sobre quema de cuerpos en Guayaquil

La Policía Nacional ha desmentido unas imágenes que circulan en redes sociales sobre la supuesta quema de cuerpos en Guayaquil. En Twitter, algunas personas difundieron un video donde, según, incineraron un cadáver en plena calle.

En la red social, la policía aclaró que se trató de la quema de llantas. "No difundas información no confirmada", se lee en el mensaje. También se pidió a los ciudadanos no compartir fotos y videos que no han sido verificados ya que puede causar confusión y zozobra.

Un periodista que compartió el video pidió disculpas públicas, ya que las imágenes causaron pánico en redes. Y que vía telefónica le dijeron que quienes quemaron las llantas lo hicieron para llamar la atención de las autoridades.

Lea también:

La razón por la que Kate Middleton no lleva su anillo de compromio mientras está en cuarentena Es una medida de prevención

Video relacionado