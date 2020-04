Crean fármaco que detiene el cáncer por completo

El fármaco que podría detener por completo al cáncer aún se encuentra en fase preclínica. Sin embargo, ha demostrado ser más potente que todos los medicamento que existen, sin que haya efectos secundarios.

Al momento, los estudios de este fármaco señalan que este apenas tendría efectos secundarios tóxicos. Además, estaría con una mayor capacidad para superar la resistencia. La información se publicó en «Proceedings of the National Academy of Sciences» a mediados de marzo.

Según los datos, el compuesto del medicamento ha dado esperanza conel cáncer de ovario resistente al platino y el cáncer de colon resistente al platino. Por lo general, estos tipos de cáncer tiene respuestas negativas ante los fármacos, según explica Jonathan Sessler, investigador co-principal del proyecto y profesor en Universidad de Texas y el MD Anderson Cancer Center (EE.UU.).

El diario ABC ha explicado que el nuevo medicamento, OxaliTEX, está compuesto de dos partes: una molécula en forma de estrella llamada texafirina que actúa como una especie de camión de reparto. Y una versión modificada de un medicamento de platino que se comporta como un paquete tóxico para las células cancerosas.

De ese modo, este nuevo fármaco contiene modificaciones que lo hacen menos tóxico para las células sanas, lo que reduce aun más los efectos secundarios, que otros medicamentos sí tenían. Pero además dificulta que las células cancerosas desarrollen resistencia.

Las comparaciones entre el OxaliTEX con los anteriores medicamentos, se realizaron en ratones que portaban tumores.

Finalmente, los estudios toxicológicos del medicamento serás más extensos, de ese modo, en caso de que salgan bien, los investigadores esperan comenzar un ensayo clínico en fase 1 en humanos dentro de dos años.

