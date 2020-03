Síntomas de coronavirus: ¿Cómo diferenciarlos de una gripe?

Según la OMS, los síntomas del coronavirus COVID-19 más comunes son: fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea (nariz congestionada), dolor de garganta o diarrea. La gripe puede tener síntomas similares, de todas maneras no debes despreocuparte.

Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero son asintomáticos, es decir, no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.

¿Cómo diferenciarlo de la gripe o alergia?

El COVID-19 y la gripe tienen muchos síntomas en común, por eso hay que determinar cuáles no comparten y uno de ellos es la dificultad para respirar que en varios pacientes provoca el COVID-19.

Se repiten la tos, la fiebre y el cansancio, aunque también pueden aparecer otros síntomas como congestión nasal, dolor de garganta, diarrea, fatiga. Algunos personas con COVID-19 han tenido síntomas como pérdida de del gusto o el olfato.

Pero esto no quiere decir que vayas a tener todos los síntomas.

Tos

En una entrevista con la CNN el Dr. William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville mencionó que la tos es otro síntoma del COVID-19 pero no una tos cualquiera, es una tos seca sin mocos y sin flema que sientas en el pecho.

“La tos es molesta, proviene del esternón y se nota que los bronquios están inflamados o irritados”, agregó.

Fiebre

La fiebre de más de 37 es un síntoma que comparte el coronavirus y la gripe.

Pero si presentas alguno de estos síntomas, no podemos despreocuparnos, porque puede existir la posibilidad de que sea COVID-19, pero si no lo es, no podemos contagiar a nuestros allegados con otro virus.

Por eso es importante que nos tomemos las medidas en serio como estar en casa, lavarnos las manos y si vas a salir a comprar alimentos o medicinas mantén tu distancia.

Dificultad para respirar

Si tienes problemas para respirar, llama inmediatamente a la atención médica.

Más el coronavirus COVID-19

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 80% se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

Por lo general, los síntomas de la COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalizar a alrededor de uno de cada cinco infectados. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos que el brote de COVID-19 puede tener en nosotros y en nuestros seres queridos.

Aproximadamente, 1 de cada 6 personas que contraen COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.

El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se tengan más datos.

En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.