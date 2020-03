Varios sectores del Guayas están siendo fumigadas por crisis del coronavirus

“Ya estamos fumigando toda la provincia del Guayas, estamos abastecidos y tenemos insumos”, informó el prefecto Carlos Luis Morales este lunes 30 de marzo en entrevista en la cual hizo un recuento de las acciones que ejecuta el Gobierno del Guayas para reforzar la batalla contra la presencia del coronavirus en su jurisdicción.

Esta acción ha cubierto 3.060 casas, ha beneficiado y protegido a más de 12.000 personas de siete cantones del Covid-19 y de enfermedades invernales como zika, dengue y chikungunya, señala un reciente informe institucional.

En Salitre, este fin de semana se roció amonio cuaternario en la cabecera cantonal y en sectores como Los Tintos, Virgen del Carmen y Briceño, con el nuevo atomizador de arrastre, que forma parte del programa de desinfección y sanitización para la provincia.

Seguirá este mismo trabajo en la parroquia La Victoria, de Salitre; otro equipo estará en Pedro Carbo. Y, a primera hora de este mismo lunes, se fumigó una zona del suburbio de Guayaquil.

“Ya estamos entregando mascarillas, gel, jabones…”, agregó la autoridad provincial, al mismo tiempo que reconoció que este trabajo ha puesto en riesgo también la salud de su personal, pese a contar con las medidas de seguridad.

“Tengo 78 trabajadores del Gobierno Provincial, de diferentes rangos, enfermos porque han estado en la calle, en territorio y han arriesgado sus vidas, las vidas de sus familias también”.

El prefecto Morales también destacó que desde hoy se han instalado tres puntos para manejar estratégicamente la logística y ayuda para los cantones.

Uno está situado en Palestina para poder atender la parte norte, otro está en Milagro para llegar a Naranjito, Marcelino Maridueña, Bucay; y finalmente el tercero en Guayaquil para abastecer a Salitre, Jujan, Simón Bolívar, Playas, etc.

“Nosotros estamos tratando de paliar, no solo este coronavirus, sino también el dengue, el paludismo, el zika…”, recalcó la autoridad provincial.

Pese a las acciones emprendidas en la provincia para combatir al coronavirus, el jefe del Gobierno del Guayas hizo un llamado a las autoridades de salud del Gobierno Central para trabajar unidos y coordinados contra esta pandemia.

“Es momento de empezar a trabajar unidos y aquí el Ministerio de Salud tiene que de alguna manera coordinar con el prefecto del Guayas y con los alcaldes, porque nosotros conocemos la provincia y sabemos los problemas que tienen cada uno de nuestros cantones y ciudades…”, resaltó.

Afirmó que le gustaría hacer más por su provincia, pero está limitado por el Cootad y otras leyes que rigen las funciones de los Gobiernos Provinciales. Sin embargo, una coordinación con el Gobierno Nacional o con el Ministerio de Salud abriría una puerta para una colaboración conjunta, como ya se lo hizo con las Fuerzas Armadas que cuentan con 42 camionetas de la Prefectura del Guayas para ejecutar sus tareas en esta emergencia, cedidas a través de la firma de una carta de compromiso.

“Que llamen al prefecto del Guayas y le digan en qué podemos colaborar. Yo estoy listo para colaborar, pero mi competencia no me da para contratar médicos, podría dar para comprar oxígeno, que tanta falta les hacen a los guayasenses, pero nadie me contesta en el Ministerio de Salud, entonces ¿qué podemos hacer? Las autoridades estamos atadas de pies y manos”, señaló Morales.

El prefecto Carlos Luis Morales también se solidarizó con los 9 alcaldes de Guayas que han dado positivos al Covid-19 y a las familias de quienes han perdido a sus seres queridos por esta pandemia.