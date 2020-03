Lenín Moreno: "no queremos fosas comunes, necesitamos entierros dignos en camposantos"

El presidente del Directorio de BanEcuador BP, Jorge Wated, informó a la ciudadanía que existe la disposición presidencial de crear una Fuerza de Tarea Conjunta para el retiro de los cuerpos de personas fallecidas en cada una de las viviendas y hospitales.

Wated será quien coordine este trabajo para la solución oportuna de la situación en Guayaquil. El funcionario indicó que luego del retiro, se procederá al entierro de manera unipersonal en terrenos que ya se han dispuesto.

“La disposición fue clara del Presidente: ¡nosotros no queremos fosas comunes, nosotros necesitamos entierros dignos! (…). Me voy a encargar de que todas las personas fallecidas sean enterradas de la forma más digna, como ellos se merecen y como yo quiero que me entierren a mí mismo”, acotó.

El mandatario Lenín Moreno señaló, a través de su cuenta de Twitter, que se cree una Fuerza de Tarea Conjunta “para que los compatriotas fallecidos en Guayaquil tengan el entierro digno que merecen, en un camposanto”, indicó.

Coordinamos con @ottosonnenh, la creación de una Fuerza de Tarea a cargo de @JorgeWated para que los compatriotas fallecidos en Guayaquil, tengan el entierro digno que merecen, en un camposanto. ¡Ya iniciaron el trabajo hace pocas horas! — Lenín Moreno (@Lenin) March 30, 2020

No más de 12 horas para retirar los fallecidos de sus domicilios

Wated indicó: “esperamos -hasta el día de mañana (31 de marzo)- terminar con el cien por ciento de retiros de los fallecidos y así, no llegar a más de doce horas de demora en atender el manejo de cadáveres en domicilios”.

Además, Wated informó que el promedio de fallecidos en Guayaquil ha sido de 35 personas durante los tres primeros meses.

Desde 2018 se ha registrado un incremento del 45% en este indicador; además, a causa del COVID-19, ahora el aumento va del 40% a 50%.

El funcionario puntualizó que para ejecutar este proceso se coordinará a través de la línea 911 y, con el fin de agilizarlo, se han liberado los trámites para el retiro de cadáveres con todas las funerarias, tanto para el servicio público que se está brindando como para el servicio privado.

Para esto solo es necesario el certificado de defunción para el entierro de los difuntos.