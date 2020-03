Impactantes imágenes de tren de 380 metros descarrilado e incendiado en China

Una tragedia en China fue registrada en videos de aficionado durante el mediodía de este lunes 30 de marzo. Se trata de un accidente de tren cerca de la estación de Yinzhou, Hunan, con 691 pasajeros proveniente de Jinan.

El tren estaba a siete horas de llegar a su destino, en Guangzhou, cuando de pronto ocurrió lo inesperado. Se descarriló y se incendió.

Train derailed and rolled over in C China's Hunan, killing one passenger. Over 1000 workers have come to rescue, aiming to restore derailed train cars and 380-meter damaged railway. All the injured are being treated in a nearby hospital. pic.twitter.com/syvzsH5tAZ

— People's Daily, China (@PDChina) March 30, 2020