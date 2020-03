Ministro de Salud sobre el COVID-19: Es un virus nuevo que se comporta de manera diferente

"Es un virus nuevo, desconocido, que se comporta de manera diferente como va evolucionando. Es el mismo que estuvo en China, Europa y ahora en Ecuador pero se comporta de una manera diferente", fue la declaración del Ministro de Salud Juan Carlos Zevallos tras ofrecer el balance de nuevas cifras de la situación del coronavirus en Ecuador.

A ello continuó diciendo: "vemos por ejemplo que el virus se mantiene en el aire, cosa que no se sabía hasta la semana pasada, un tiempo importante. Lo cual hace que nosotros reaccionemos cambiando las medidas: uso de mascarilla y uso del visor facial es absolutamente importante que vayamos cambiando y nos acomodemos a eso".

Estas declaraciones ha sido tema de debate en redes sociales ya que si se confirmara ello cambiaría por completo la forma en que deberíamos protegernos del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su sitio oficial de preguntas y respuestas apunta lo siguiente: "Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire".

Por otro lado, un estudio publicado la semana pasada por la prestigiosa revista médica estadounidense The New England Journal of Medicine (NEJM) y realizado por un grupo de investigadores mostró que el coronavirus podía sobrevivir durante tres horas bajo forma de partículas suspendidas en el aire, lo que se denomina aerosol. Para probarlo, proyectaron el virus en el aire con una especie de vaporizador.

Cuando un enfermo tose o estornuda, "las gotitas caen al suelo más rápidamente que un aerosol", puesto que son más grandes y más pesadas que las que componen una nube vaporizada, subraya el profesor Paul Hunter, de la Universidad británica de East Anglia.

¿CUÁNTO SOBREVIVE EL CORONAVIRUS EN PLÁSTICO, ACERO INOXIDABLE Y CARTÓN?

Para los expertos, el consejo sigue siendo "no acercarse demasiado de los casos posibles y lavarse con frecuencia las manos", según Hunter. Sin embargo, no se descarta "totalmente la idea de que el virus sea capaz de recorrer una cierta distancia en el aire", declaró Anthony Faucy, un epidemiólogo mundialmente respetado, en la cadena estadounidense NBC.

